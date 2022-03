Presidente Boric: “Los ministros cuentan con mi respaldo total, pero ningún respaldo es incondicional”

Sobre el proceso constituyente, que se avisora como uno de los grandes desafíos de esta administración, Boric fue contundente. “La nueva Constitución no es para este gobierno, es para todos los chilenos y chilenas (…) no tenemos que esperar a una nueva constitución para impulsar nuestro programa“. Además agregó que sobre la Nueva Carta Magna “c ualquier resultado será mejor que una Constitución escrita por 4 generales”.