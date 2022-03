Gonzalo Sanhueza, SOFOFA, sobre el derecho de propiedad discutido en la CC: “Esto es algo que afecta a todo el mundo”

Para analizar los actuales procesos de la Convención Constituyente, conversamos con el Presidente del Comité de Políticas Públicas de la SOFOFA, Gonzalo Sanhueza. El presidente se refirió a la actual discusión del derecho de propiedad que se dará hoy en el Pleno.

En relación a esto, el Sanhueza señaló que esta discusión es un tema que involucra a todas las personas y empresas. “Esto es algo que afecta a todo el mundo. Afecta a todas las familias. Muchas veces se tienen que expropiar las casas”, explicó. En ese sentido, señaló que uno de los conceptos que hay que aplicar es resguardar que a las personas no se le cause un daño patrimonial a través de una indemnización, “la unica forma es que me paguen el precio del mercado”.

En esa misma línea, explicó que lo que se discuta en la Convención debe estar claro para no generar desinsentivos por parte de la ciudadanía. “Todos estamos sujetos que nos expropien. Esto tiene que quedar muy claro en la Constitución, porque sino genera un desincetivo muy grande”, señaló.

Asimismo, explicó una cierta preocupación por lo que se redacte en la nueva carta magna en relación al derechos de propiedad. “La Constitución actual señala la libertad y derecho de emprender en todo tipo de actividad económica. Ahora no se coloca. ¿Borrar esto significa que no se podrá emprender en todas las actividades?”, afirmó.