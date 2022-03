Jorge Correa Sutil, abogado constitucionalista sobre las reformas al Poder Judicial: “Vamos a tener peores jueces con este sistema”

Para analizar la actual etapa del proceso constituyente, conversamos con Jorge Correa Sutil, abogado constitucionalista y ex subsecretario del interior.

En conversación con Qué Hay De Nuevo, el experto señaló que la Convención esta en un momento decisivo.

“Entramos en una etapa de vértigo. No estoy seguro que este método de que las normas vuelvan a la Comisión haya sido el mejor. Creo que entramos en una etapa muy preocupante del trabajo de la Convención. Ojalá alcancen y si no que se extienda el plazo”, explicó.

En relación al plebiscito de salida, el ex candidato a la Convención, señaló que aún no tiene clara su inclinación. “Mientras no haya un texto constitucional yo no decido mi voto. Pero sí manifiesto mi preocupación sobre muchas normas que veo en los borradores de las comisiones”, sentenció.

Tras ello, señaló una inquietud en relación al trabajo que se está realizando en la Comisión de Justicia y Sistema Político, y que se relaciona las reformas al Poder Judicial actual.

“Vamos a tener peores jueces con este sistema. Lo que sería muy negativo es que se reeligieran, porque entonces los jueces van a estar complaciendo a la autoridad que lo reelige”, expresó en relación al sistema que se está proponiendo en la Convención, enfatizando en que se generaran juces sin independencia y complacientes que será sinónimo de un país sin libertad.

Finalmente y en relación al Caso Rojas Vade, el abogado señaló su interés porque no le afecte a la Convención, ya que esta no tiene la responsabilidad del caso. Sin embargo, “me temo que la desprestigiara como cuerpo”.