Fernanda Pinilla: “El fútbol puede unir a un barrio completo para que los niños y niñas puedan jugar”

La futbolista de la Universidad de Chile, Fernanda Pinilla, habló sobre su libro “Desobediente” y su carrera como futbolista.

La jugadora de “Las Leonas” contó cómo ha sido su experiencia como jugadora de fútbol y lo que considera más importante. “Yo tuve la oportunidad de estar en varias oportunidades de estar en actividades entrenando con niños y niñas en canchas de barrio, y es muy lindo lo que genera el fútbol, porque une a veces a un barrio completo para que los niños y niñas jueguen un rato. Siempre lo he dicho: Es fundamental el apoyo del padre, la madre, tutor, abuelo o abuela, para el niño que está jugando. Yo siempre tuve el apoyo de mi familia para poder ir a entrenar y salir antes del colegio“.

Asimismo, detalló sobre sus inicios en el fútbol, donde recalcó que: “Todo comenzó como un juego en la calle y los recreos con mis amigos y amigas, y tuve la fortuna de que estuve en una selección sub 14 gracias a un campeonato que se hizo en Suiza. Ahí me acerqué más a lo que es el fútbol profesional y donde le agarré el gusto”.

Igualmente, considera que se podido evidenciar un cambio en el fútbol a nivel de colegios, donde antes no existía el fútbol femenino. “He visto el cambio muy importante en los colegios. He podido compartir con distintas niñas y adolescentes, que cuentan cómo es la realidad en los colegios y me sorprende. En mi colegio en 5to o 6to básico hicieron una liga femenina por que no me dejaban competir con los niños, por más que mis compañeros quisieran que yo estuviera ahí”.

Su libro “Desobediente” está disponible en las principales librerías del país y puede ser adquirido por internet también en formato de Ebook.