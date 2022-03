Felipe Harboe, constituyente: “Tenemos un problema de falta de voluntad para llegar a acuerdos”

El convencional constituyente de la comisión derechos fundamentales y ex senador Felipe Harboe, conversó en Quién lo Diría sobre el proceso de la nueva constitución y los problemas para llegar a amplios acuerdos.

De 40 artículos que propusieron, el pleno les rechazó 39 y 1/2 y a continuación la misma comisión aprueba nacionalizar empresas. No entendieron nada de nada. Aprobaciones irresponsables retrasan proceso en su conjunto y pueden ser determinantes a la hora de cumplir los plazos — Felipe Harboe B (@felipeharboe) March 8, 2022

En este contexto, Harboe dijo que “no tenemos un problema de plazos, tenemos un problema de falta de voluntad para poder llegar a acuerdos amplios y entender que la Constitución es una Constitución”.

#QuiénloDiría| @felipeharboe convencional constituyente: “No tenemos un problema de plazos, tenemos un problema de falta de voluntad para poder llegar a acuerdos amplios y entender que la Constitución es una Constitución”.

Escúchanos en la 100.1 o https://t.co/r7wN21hs5h pic.twitter.com/uc8e5ByfKA — Radio Infinita (@InfinitaFM) March 9, 2022

Además, agregó que “yo no me arrogo el derecho a dejar amarrada a las futuras generaciones con un texto que estamos escribiendo hoy día, la virtud de las buenas constituciones, es que se transforman en atemporales”.

¿Qué se está aprobando?

El ex senador Felipe Harboe fue crítico al señalar que “cuando uno escucha a la presidenta de la Convención decir que hay un grave problema comunicacional, eso no es así (…) cuando el contenido no es de calidad, el problema es de fondo”.

“La calidad jurídica de lo que se está aprobando no es la adecuada para un texto constitucional y eso es muy peligroso”, argumentó el convencional. Y añadió que “uno observa en los asesores, más bien una reafirmación de los compromisos ideológicos más que de compromisos técnicos”.

¿Qué es lo que queda?

“Después de que todas las comisiones evacuen todos sus informes se va a formar una comisión de armonización, y yo espero a que esa comisión pueda armonizar el texto”, analizó Harboe y concluyó que “yo veo al vicepresidente de la convención, Gaspar Dominguez, con una súper buena disposición y comprendiendo la instancia del proceso. Pero veo a otros que es más importante ser famoso que útil”.