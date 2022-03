Andrés Velasco: “Vuelvo a un punto que a mí me quita el sueño: El sistema presidencial no es bueno o malo, depende del sistema electoral que lo acompañe”

El Decano de la escuela de Políticas Públicas del London School of Economics and Political Science (LSE) y exministro de Hacienda, Andrés Velasco conversó en Infinita sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania, pero además de la actualidad política que vive nuestro país, en medio de un proceso constituyente.

Respecto a lo que está pasando en Ucrania, Velasco dijo que “la agresión brutal por parte de Rusia, con cientos de muerto y más de un millón de refugiados, más allá del tremendo dolor y sufrimiento humano que causa va a reescrbir las reglas de cómo se relacionan los países”.

En este sentido, se refirió a la tarea que tienen los demás países en torno a este conflicto: “La clave es lo que haga Alemania va a dictar lo que pase con el precio del gas en Europa y directamente en el resto del mundo”.

El exministro de Hacienda, escribió en una columna de opinión sobre el proceso constituyente y lo que- inevitablemente- se está construyendo: “Un Chile desmembrado en decenas o incluso cientos de pequeños territorios autónomos sería un desastre por muchas razones –entre ellas, porque inevitablemente conllevaría un Estado débil y vulnerable a la captura”, relató.

Además, respecto al momento político que vive Chile, argumentó que “en este momento no es conducente anunciar si van a votar de una manera o la otra, si van a aprobar o rechazar”.

Por último, recalcó que: “Vuelvo a un punto que a mí me quita el sueño: El sistema presidencial no es bueno o malo en sí. El sistema presidencial es bueno o malo dependiendo de cuál sea el sistema electoral que lo acompañe”.

