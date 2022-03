Gobernador Orrego ante crisis hídrica y eventual racionamiento de agua: “No hemos tomado ninguna conciencia”

El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, abordó la crisis hídrica por la que atraviesa nuestro país, y se refirió al eventual racionamiento de agua.

“El que cree que volveremos a tener un año lluvioso y volveremos a tiempos mejores, está equivocado”, dijo el gobernador de la Región Metropolitana.

Respecto de la profunda crisis hídrica que vive Chile, el gobernador explicó que: “Quiero ser súper categórico: no hemos tomado ninguna conciencia, ninguna. Me impacta, y me lo hicieron ver 5 embajadores de países distintos que decían que una de las cosas que más les impactaba a los chilenos, es el desaprovechamiento del agua. Riegos a las 12 del día y cómo se malgasta el agua en un contexto de sequía es algo impactante”.

En torno al eventual racionamiento de agua en el país y en la Región Metropolitana, Orrego declaró que: “Es una decisión que debiese tomar la Superintendencia de Servicios Sanitarios, ya que el tratamiento y procesamiento de agua está concesionada a a una empresa”.

Finalmente, dijo que afectaría “en principio a sólo algunos municipios del sector oriente, en la medida que la situación en la cuenca del Maipo no se vea agravada” , cerró.