Entrevista Infinita: Fernando Atria abordó la polémica en torno a Rojas Vade en nuestro podcast en Spotify

El convencional constituyente y abogado constitucionalista, Fernando Atria, se refirió al eventual regreso de Rodrigo Rojas Vade a la Convención.

En relación con las solicitudes de renuncia del convencional por enfermedad, Atria es tajante. “La cuestión se soluciona simplemente porque no concurre la causal del artículo 60. No basta una enfermedad grave, sino una que lo incapacite de desempeñar el cargo y está claro que no está incapacitado”.

Finalmente, Fernando Atria llama a que “el público que sigue la Convención, note que este eventual retorno de Rojas Vade no es una cuestión ni causada ni celebrada por convencionales”.

Escucha la entrevista completa: