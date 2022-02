Mauricio Morales, analista político: “El rechazo debe explicar a la ciudadanía por qué el diseño de la Constitución no es razonable”

En Quien Lo Diría conversamos con el analista político y académico de la Universidad de Talca, Mauricio Morales, sobre el actual momento de la Convención Constitucional con miras a su último proceso.

El académico se refirió a la percepción de la ciudadanía ante el avance de la Convención en la discusión y elección de artículos que serán incluidos en la nueva Constitución.

“Si bien la ciudadanía está menos pendiente de las características del diseño institucional, lo que hay que evitar son los injertos institucionales. Con esto me refiero a la estructura del Congreso. Se ha propuesto la existencia de un unicameralismo asimétrico, pero en la práctica no existe”, señaló el experto. Además, añadió que no existe ningún país del mundo que combine sistemas presidenciales con bicameralismo asimétrico.

Asimismo, se refirió al tipo de sistema electoral que está trabajando la Convención. “Lo que quizás no esté explícito en la Constitución, pero que sí esté como principio es el tipo de sistema electoral que vamos a tener”, señaló Morales en conversación con Cony Stipicic y Juan Manuel Astorga.

“Tenemos que rearmar los distritos. Para eso es importante la orientación constitucional para que la ley proceda en consecuencia y respete ese principio”, añadió.

Plebiscito de salida

En relación al proceso que vivirá la Convención tras finalizar las discusiones, votaciones y enfrentarse a la ciudadanía con el texto final, el experto señaló es tarea del rechazó explicar sus argumentos.

“El rechazo debe explicar a la ciudadanía que el diseño por el que estamos ordenados de aquí en adelante no es razonable que produce concentración del poder por una parte y por otra hay un exceso de fragmentación del poder en los gobierno regionales, lo que hace crecer la burocracia”, explicó el analista.

“Por lo tanto la tarea de quienes son críticos con la Convención es hacer pedagógica la explicación de porqué estos diseños no pueden funcionar independiente de que los derechos sociales estén garantizados”, señaló Mauricio Morales.

Finalmente, se refirió al futuro gobierno del presidente electo Gabriel Boric y su relación con la futura nueva Constitución.

“Boric va a tener un tremendo problema con el PS, estos amenazaron de que no apoyarán su agenda legislativa en caso de que se elimine el Senado. Si hay un artículo transitorio este podría funcionar cuatro años más. Hoy el poder recae en la Convención Constitucional”, explicó.