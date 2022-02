Pablo Cabrera, ex embajador en Rusia y Ucrania: “Si las sanciones internacionales son duras, no veo que el gobierno ruso pueda resistir”

En conversación con ‘Lo que Faltaba’ de Radio Infinita, el ex embajador chileno en Rusia y Ucrania abordó la crisis que se vive en Ucrania tras la invasión de Rusia.

“A Ucrania le ha costado forjarse como república tras su independencia. La población ucraniana del este es muy cercana a los rusos”, explicó el ex embajador chileno.

Respecto de lo que se necesita para intimidar al gobierno ruso y lo que podría ocurrir, Cabrera deslizó que “me he convencido en que no podría haber una nueva Guerra Fría. Si las sanciones, que son duras, se aplican, no creo que el gobierno ruso pueda resistir“.

Sobre las razones históricas que llevan a Putin a invadir Ucrania, Cabrera declaró que “Rusia se sintió muy disminuido tras el fin de la URSS. Por algo Putin dijo que fue la mayor tragedia del siglo XX.

Asimismo, añadió que: “Rusia hizo sentir su descontento muchas veces por la expansión de la OTAN. Ellos habían advertido que si desaparecía el Pacto de Varsovia debía desaparecer la OTAN”.