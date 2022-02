Entrevistas Juan Pablo Hermosilla: “El sistema de justicia es democrático al servicio de los ciudadanos, no del poder político” En Quien Lo Diría, conversamos con el abogado Juan Pablo Hermosilla, sobre el sistema de Justicia que se está tramitando en la Convención Constitucional. El abogado, señaló que la reforma que se hará al sistema judicial generará un cambio a la historia del país. “Se está desmontando el sistema actual de justicia que funciona muy mal desde siempre. Es un sistema de justicia al servicio del Estado, no de las personas, por es común que se sientan maltratadas”, señaló. En segundo lugar se refirió a como se protege la “independencia judicial”. Asimismo, expresó que lo que se esta proponiendo en la Convención es un sistema distinto y que funciona mejor. “El concepto sistemas de justicia es democrático, apunta a un rol del Estado al servicio de los ciudadanos, no del poder político. Soy partidario de cambiar la nomenclatura del Poder Judicial”, enfatizó. En relación a esto, aplaudió lo que está sucediendo en la Convención como un hecho histórico. “Estamos cambiando el pacto social. Esto no había pasado nunca en nuestros 220 años de historia y está muy mal. Siempre la oligarquía establecía las nuevas constituciones. Es un cambio completo del sistema político”, añadió. #QuienLoDiria | @JP_Hermosilla, sobre el sistema de Justicia en la Convención: “El concepto sistemas de justicia es democrático, apunta a un rol del Estado al servicio de los ciudadanos, no del poder político. Soy partidario de cambiar la nomenclatura del Poder Judicial”. pic.twitter.com/LhD8CgMtzl — Radio Infinita (@InfinitaFM) February 22, 2022

