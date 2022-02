Rodrigo Álvarez, convencional por Chile Vamos: “Esta Constitución la pueden escribir las fuerzas de izquierda, sin preguntarnos nada”

En una nueva jornada de Quien Lo Diría, conversamos con el Convencional Constituyente de Chile Vamos, Rodrigo Álvarez, sobre el actual proceso que atraviesa la Convención Constitucional.

Desde esta perspectiva, se refirió a la poca representación de la derecha al interior del debate del Pleno, donde según expresó no alcanzan los ⅔ necesarios para aprobar normas constitucionales.

En primera instancia se refirió a la lentitud del proceso constituyente que actualmente está trabajando en los primeros artículos que serán incluidos en la nueva Constitución.

“Durante los primeros seis meses presentamos normas de funcionamiento para ir más rápido. No creo que haya nadie que pueda decir que nosotros no levantamos las manos para decir: ‘Vamos más rápido’. Perdimos semanas en dictar cuatro reglamentos. Somos una minoría, desde el día uno no se ha escuchado las propuestas o ideas que podemos tener”, señaló el convencional de Chile Vamos.

La derecha en la Convención

Señaló que desde su ala política no existe la fuerza para poder cambiar cosas en el debate que se esta llevando en la Convención. “Nosotros no tenemos votos para aprobar nada, no tenemos votos para cambiar nada. Tenemos la evidencia de que algunos convencionales que han dicho que no quieren negociar con nosotros. No somos ni siquiera 1/4 en la Convención”.

“Esta Constitución la pueden escribir las fuerzas de izquierda, y sobre todo de izquierda más extrema, sin preguntarnos nada a nosotros”, advirtió Álvarez.

En esa misma perspectiva, señaló que desde la derecha “hemos conseguido el tercio, pero no hemos logrado nunca alcanzar los 2 ⁄ 3 que permiten establecer en la Constitución una norma”.