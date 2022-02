Jorge Burgos descarta ser parte del movimiento de “los amarillos”: “Sólo firmé una declaración que me llegó por Whatsapp”

En conversación con Doble Opuesto, el ex ministro del Interior, Jorge Burgos, se refirió a la carta titulada “Amarillos por Chile”, firmada por más de 75 personalidades en Chile.

En este contexto, el ex ministro dijo: “Yo no soy parte de ningún movimiento, yo firmé una declaración que me hicieron llegar unos amigos por WhatsApp que me pareció pertinente”.

“El texto me pareció súper pertinente, pues insta a llamar al diálogo”, sostuvo Burgos. Además agregó que “es una iniciativa respecto de un sector de la iniciativa que estaba en silencio”.

Por último, recalcó que el propósito es querer “que esta constitución aseguro los principios básicos de la democracia”.

Amarillos por Chile: “Una mayoría silenciosa”

“Las grandes tragedias en nuestro continente y en el mundo entero han ocurrido cuando los amarillos hemos sido acallados o no hemos levantado con convicción suficiente nuestra voz”, se puede leer en la carta que tuvo acceso Pauta.

El manifiesto fue firmado por más de 75 personas tales como premios nacionales, exministros de los gobiernos de la Concertación, rectores de universidades, académicos y parlamentarios (antiguos, actuales y futuros), entre otros.

En el escrito se puede apreciar el llamado que hacen los firmantes para “sacar la voz en favor del diálogo y la conversación”.

“Hoy enfrentamos el peligro de lo que alguien ha llamado ‘estallido institucional’, cuando se vislumbra la posibilidad de que la Convención Constitucional, en vez de ofrecerle al país una Constitución que nos incluya a todos y ayude a construir un pacto social, nos lleve a un callejón sin salida que empuje a muchos de los que votaron ‘apruebo’ y quieren que el proceso constitucional resulte, a quedar sin otra opción posible que la de oponer un ‘No’ a una Constitución que no nos represente a todos”, se lee en la carta.

Además, se dice que “muchas de las propuestas que han emanado de las comisiones y algunas de las que ya están alcanzando los 2/3 en el Pleno están encendiendo la señal de alerta entre quienes no queremos la deconstrucción de Chile, ni su desmembramiento, ni su refundación desde cero”. Los firmantes suman a su escrito que “el espíritu que debe primar en la Convención debe ser el del diálogo, la conversación, el escuchar de verdad al que piensa distinto”.

Los amarillos quieren “reformas, no revolución, no una Constitución inarmónica o sesgada, sino una nueva Constitución equilibrada”.