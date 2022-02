David Bravo sobre retroceso del empleo: “Es equivalente a los peores momentos de la crisis asiática y muy superior a la crisis subprime”

El director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica, David Bravo, conversó con infinita sobre el debate que se ha instaurado en el último tiempo sobre la reforma de pensiones, la posibilidad de nuevos proyectos de retiro de fondos y la recuperación del empleo.

En este contexto, el director sostuvo que “estamos en el mejor momento desde que partió la pandemia, en casi dos años. Pareciera que este problema empieza a desaparecer. La foto es más sombría que la había en 2008 con la crisis subprime”.

“Para mí el tema del empleo es una emergencia no declarada (…) mientras más cerca parece que estamos de recuperarlos pareciera que estamos más cerca de la luz en el final del túnel pero es bien probable que nos quedemos en el túnel. No es una discusión trivial”, sostuvo en el marco de la recuperación del empleo.

Asimismo, dijo que “la prioridad es que podamos tener la continuidad necesaria entre las dos administraciones; saliente y entrante para no cesar en abordar esta emergencia, sino corremos el riesgo de meternos en otro problema que es la falta de empleo”.

Respecto a la tasa de desempleo que se está viviendo en Chile, David Bravo comentó que “justo después del estallido, la tasa de desempleo era 7,1%, pero era un Chile que tenía más de nueve millones de ocupados. Esta desocupación que tenemos hoy es un Chile que tiene 8,7 millones de ocupados”.

A raíz del retroceso en materia laboral producto de la pandemia, Bravo confirmó que “es equivalente a los peores momentos de la crisis asiática y muy superior a la crisis subprime, donde tuvimos que reaccionar. Sabemos lo que aumentó la desigualdad en la pobreza con la pérdida de empleos”.

Recuperación del empleo en mujeres

“Las cifras nuestras han ido mostrando hace dos meses que el empleo femenino ha sido mucho más dinámico que el masculino y ha crecido más fuerte que el masculino”, comentó el director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales.

En esta línea, el experto enfatizó que “me encantaría que ahora como ministro de Hacienda, Mario Marcel pueda meter mano en esto, la pregunta es por qué no tenemos estos indicadores, no se entiende mucho por qué hay tanto rezago en las cifras de empleo”.

Por último concluyó que el problema que aqueja a Chile en torno a la recuperación de empleos “es una emergencia que no hemos declarado pero en esto no podemos ser autocomplacientes, se va a requerir hacer cosas”.