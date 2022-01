Ignacio Walker: “La DC ha abandonado el centro político, es un casillero vacío”

Por primera vez desde el fin de la dictadura que la Democracia Cristiana no formará parte de un gobierno de izquierda en ninguna capacidad. La falange ya ha declarado que será oposición al gobierno de Gabriel Boric, y el presidente electo mantuvo la coherencia no seleccionando a ningún DC en sus ministerios. Ahora, la pregunta es ¿Cómo un partido tan fundamental para la centroizquierda en los últimos 30 años terminó tan lejos del poder?

Para el ex presidente de la DC, Ignacio Walker, las explicaciones son claras. En entrevista con ‘Quién Lo Diría’, Walker aseveró que uno de los grandes problemas fue la falta de definición como un partido de centro: “La Democracia Cristiana ha abandonado el centro político. La centro izquierda es un casillero vacío en estos momentos”.

Walker criticó lo que percibe como una falta de convicción de ciertos militantes de la DC, que se dedicaron a criticar su trabajo en las últimas 3 décadas en vez de defender su legado: “Empezamos a renegar de los últimos 20 años ¿Entonces por qué la gente votaría por nosotros?”.

El ex timonel de la DC también recalcó que serán oposición al gobierno de Boric, y desestimó las versiones de que esta administración de La Moneda será de ‘centro izquierda’: “Ese no es un gobierno de centro izquierda… No veo el centro por ningún lado. Es un gobierno de izquierda y hay que asumirlo”.

Te dejamos con la entrevista completa junto a Juan Manuel Astorga e Ignacio De La Maza.