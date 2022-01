Entrevistas Fabián Duarte y perfil para Hacienda: “Candidatos que suenan, Repetto, Zahler, Marcel son muy potentes” Duarte, nombrado este lunes 17 como director del Departamento de Economía de la FEN de la Universidad de Chile, indicó que “la coordinación” entre técnica y política será uno de los grandes desafíos del gabinete.

[{"id_post":29932,"post_title":"Fabi\u00e1n Duarte y desempleo: “Las cosas no andan mal, pero no con la rapidez que uno quisiera”","post_link":"\/entrevistas\/2021\/07\/01\/fabian-duarte-y-desempleo-las-cosas-no-andan-mal-pero-no-con-la-rapidez-que-uno-quisiera.html","post_date":"Jul 01 2021","image":"\/sites\/2\/2021\/07\/Fabian-Duarte-e1625148190114-602x292.jpeg","tag_principal":"M\u00c1S QUE N\u00daMEROS"},{"id_post":19252,"post_title":"Fabi\u00e1n Duarte, director N\u00facleo Milenio: “Me parece que el cr\u00e9dito Fogape no fue el salvador que todos pensamos que pod\u00eda ser”","post_link":"\/entrevistas\/2020\/10\/09\/fabian-duarte-director-nucleo-milenio-me-parece-que-el-credito-fogape-no-fue-el-salvador-que-todos-pensamos-que-podia-ser.html","post_date":"Oct 09 2020","image":"\/sites\/2\/2020\/10\/11746_2_5f805ada9118b-408x306.jpeg","tag_principal":"M\u00c1S QUE N\u00daMEROS"},{"id_post":11693,"post_title":"Fabi\u00e1n Duarte y alza del desempleo en el Gran Santiago: “Un punto porcentual corresponder\u00eda al estallido (social)”","post_link":"\/entrevistas\/2020\/01\/24\/fabian-duarte-y-alza-del-desempleo-en-el-gran-santiago-un-punto-porcentual-corresponderia-al-estallido-social.html","post_date":"Ene 24 2020","image":"\/sites\/2\/2020\/01\/7086_1_5e2ae354d4f57-408x306.jpeg","tag_principal":"Divina proporci\u00f3n"}]