Dr. Jaime Rodríguez: “Aconsejaría que la gente vacacione dentro del país hasta que la pandemia se contenga”

El doctor Jaime Rodríguez, miembro del consejo asesor de vacunas, abordó el panorama epidemiológico que vive el país en medio de la pandemia. El doctor aconsejó a la gente no vacacionar fuera del país, al menos hasta que la pandemia se pueda contener un poco.

Respecto del anuncio de la inoculación de una cuarta dosis por parte del Ministerio de Salud, el especialista analizó que: “La caída de inmunidad en largo plazo hace que necesitemos tener estas dosis de refuerzo. Con esta vacuna estarías protegido contra Ómicron“, explicó.

Además, valoró la gran cantidad de inyecciones que posee Chile y llamó a usarlas. “Si no se usan las vacunas es como tener un vestido en casa que no usas nunca. Si no se inoculan, aunque haya un excelente instrumento de medición, el COVID va a circular igual“.

Sobre lo que viene en el verano, el doctor hizo un llamado a ser responsables con respecto de los contagios. “Aconsejaría que la gente vacacione dentro del país hasta que la pandemia se contenga, pero entiendo que la gente necesita descanso“.

Finalmente, se refirió al llamado del Minsal sobre la cuarta vacuna contra el coronavirus. “No nos hemos reunido para ver el tema de la cuarta dosis, pero somos un comité independiente y no vinculante. Hasta ahora no nos hemos pronunciado“, cerró.