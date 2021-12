Presidente de Melipilla acusa “mano negra de principio a fin” tras fallo contra el club

En conversación con ‘Salimos Jugando’, Leonardo Zúñiga, presidente del Club de Deportes Melipilla apuntó sus dardos tras el fallo donde se desafilió a “Los Potros”.

Consultado por el fallo en contra de Deportes Melipilla en la Primera Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP, Zúñiga acusó que existe una “mano negra”.

“Lo más claro que te puedo decir es que desde el inicio hubo una mano negra. De principio a fin, creo que es la respuesta más categórica que puedo dar”, expresó.

Además, se refirió a la situación del club, lo que ocurrirá con la Primera División y los descensos y promociones. “De acuerdo al artículo 85, letra F, esto no produce alteraciones en la tabla. No hay ninguna posibilidad de que la liguilla de promoción se produzca, pueden variar los nombres por las circunstancias. Si a uno lo expulsan, no hay modificación en la tabla“. De esta manera Huachipato descendería y Curicó jugaría la Promoción.