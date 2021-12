José de Gregorio aconseja a Boric que designe “con calma” a su ministro de Hacienda ya que “no viene fácil la cosa”

{"multiple":false,"videos":[{"key":"czt2h7SDC9t","duration":"00:19:18","type":"video","download":"\/\/rudo.video\/redirector\/download\/654cbe25e0a4a33676b6827fc0ed43d8.mp4"}]}

José de Gregorio, decano de la FEN de la Universidad de Chile y ex ministro de Hacienda, analizó en ‘Más que Números’ los desafíos que enfrentará Gabriel Boric en su mandato como presidente de Chile.

El decano de FEN de la U. de Chile indicó que habrá un “conflicto interno” en el próximo Gobierno, ya que tendrán que modificar su programa y señaló tres razones: “Ganaron la elección suavizando el programa”, “no tiene un Congreso para poder llevarlo a cabo” y “no tiene espacio físico de días para hacer todo”, dijo.

Ante la ansiedad por la designación del próximo ministro de Hacienda de Gabriel Boric, el ex ministro de Hacienda le recomendó: “Tiene que hacerlo con calma, va a tomar un tiempo. No se viene fácil la cosa, los próximos 2 años serán de debilidad económica“.

Sobre lo que viene en el mandato de Boric, de Gregorio afirma que: “No va a poder hacer todo lo que tenían planeado en un inicio. Van a tener que priorizar llegar a acuerdos en el Congreso“, deslizó.

En relación con lo que vendrá en la interna del gobierno de Boric, el ex ministro analizó que: “Habrá tensión interna, va a ser un conflicto interno porque este Gobierno llegó con un programa que decían que no lo iban a mover, pero el programa se tiene que mover por al menos tres razones. Ganaron la elección suavizando el programa. En segundo lugar, no tiene un Congreso para poder llevar a cabo todo este programa, va a necesitar llegar a acuerdos No tiene espacio físico de días para hacer todo, van a tener que priorizar”, cerró.