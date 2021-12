Mito Pereira: “Tener a alguien como Joaco que te baje al piso, cuando llegas a un lugar muy grande, es importantísimo”

Guillermo “Mito” Pereira se refirió a su exitoso arranque en el PGA Tour este año, luego de pasar desde el Korn Ferry a la máxima categoría del golf. En conversación exclusiva para ‘Salimos Jugando’ el golfista nacional analizó en la antesala del inicio del Chilean Invitational sobre su carrera. Pereira recibió durante la jornada de este jueves el premio al mejor deportista de Chile en 2021.

En su llegada a Chile, el calendario para el golfista ha sido más que ajetreado. De hecho, no ha tenido mucho tiempo para poder analizar lo que ha sido -hasta ahora- el mejor año de su carrera. “Quería analizar mi año en Chile, pero el calendario ha estado bien ocupado. Cerca de navidad y año nuevo voy a tener un tiempo para disfrutar y analizar todo lo bueno que me ha pasado“.

Respecto de sus inicios en el PGA Tour, Pereira considera que: “Ha sido más que una temporada, un año increíble. La meta era juntar 300 puntos en el ‘Fall Season’, que es como la parte que acabamos de jugar de 7 campeonatos y ya llevo 305 puntos, eso ayuda mucho a partir bien y tener una temporada más tranquila, para elegir bien qué campeonatos jugar“.

Sobre las diferencias entre el Korn Ferry Tour y el PGA Tour, Pereira dice que “el nivel es parecido” pero que “en el PGA todos son increíblemente buenos. En el Korn Ferry el 80% puede ganar el campeonato. En el PGA la logística es increíble, todo funciona perfecto y dan muchas ganas de estar ahí“.

En ese sentido, los Juegos Olímpicos, a su juicio “ha sido por lejos lo más grande que he tenido“. De hecho, expresa que: “Que todo Chile esté atento a eso es increíble. No todos saben lo que es jugar en el PGA Tour, pero sí todos saben lo que es estar en los JJ.OO. Fue algo que no me hubiese imaginado por el nivel de atención que genera para tu país“.

Algo clave en su llegada a la máxima instancia del golf de primer nivel ha sido la presencia de Joaquín Niemann en el tour. “Tener una persona que haya jugado tres años ya en el PGA Tour, aparte de que sea chileno y amigo, te da esa comodidad de sentirte en casa y no ajeno a los campeonatos. Tener a alguien que te baje al piso, cuando llegas a un lugar muy grande es importantísimo“, confiesa.

“Con Juaco conversamos de todo lo que no sea golf, pero en algún minuto nos sentamos para ver lo que se puede hacer por el golf chileno. Hablamos mucho de autos, nos gustan harto los autos. En verdad hablamos de lo que sea, pero no de golf. Muchas veces compartimos anécdotas que nos pasaron en alguna que otra ronda“, explica.

En relación con su futuro, se ve cercana su nueva vida en Estados Unidos. “Voy a ir a vivir a Jupiter, Florida, viviré cerca de Joaco (Niemann). Ya me casé por el civil, así que me voy el próximo 17 de enero a vivir para allá. Voy a hacer una vida allá“.

Respecto del Chilean Invitational, que se juega entre este jueves 16 de diciembre hasta el sábado 18 de diciembre, dice que: “Va a ser un tremendo campeonato y feliz de que podamos estar los dos para que más gente se motive“.

Finalmente, en lo deportivo, Mito Pereira dice que sus objetivos concretos son diversos. “Hay varios objetivos. Uno es salvar la tarjeta del PGA Tour, otro es ganar en el PGA Tour, otro es ganar un Major, pero creo que el más cercano es salvar la tarjeta del PGA Tour y ganar en el PGA Tour“, cerró.