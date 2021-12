Joaquín Niemann: “Quiero pelear y ganar torneos con Mito en el PGA Tour, para eso practicamos día a día”

Joaquín Niemann, el mejor golfista chileno de la historia, conversó con ‘Salimos Jugando’ en la antesala del inicio del Chilean Invitational. El oriundo de Talagante abordó los desafíos que se vienen para la temporada venidera y también expresó su felicidad por estar en Chile jugando con Mito Pereira.

En el lanzamiento del abierto del Club de Polo, Niemann comenzó diciendo que será un gran torneo y que “la idea de hacer este abierto y poder jugar con Mito va a ser lindo. Sé que hay harta gente que nos apoya en Chile. Poder estar en Chile y que las gente nos pueda venir a ver en vivo es muy importante. Esperamos que podamos hacer hartos birdies“.

En relación con su nuevo estatus en el PGA Tour, Niemann confiesa que “noto la diferencia. Los primeros dos años era otra onda que había entre cómo terminaban los otros jugadores y como los miraba yo a ellos. Cada vez me siento más de ahí. Todos te van respetando cada vez más“.

En torno a las metas que traza para la próxima temporada el talagantino se muestra sensato. “Cada año es muy distinto y cada año nos ha sorprendido mucho por cómo se ha dado la temporada y todos los torneos. Espero estar bien preparado para todo lo que se viene este año y poder ganar hartos torneos, poder estar peleando majors y estar peleando siempre arriba“.

La llegada de Guillermo ‘Mito’ Pereira fue clave para Niemann, especialmente como un envión anímico en las tardes de soledad en Jupiter Florida. Sobre su “partner” dijo que es “increíble” que haya llegado y que “con el Mito llevamos mucho tiempo entrenando juntos y siempre hemos tenido los mismos objetivos de estar peleando torneos en el PGA Tour. Poder hacer eso con él, estar peleando torneos y ganando torneos juntos va a ser lindo cuando miremos para atrás“.

Consultado sobre los sueños que actualmente tiene, “Joaking” no tiene dudas.

“Quiero pelear y ganar torneos con Mito en el PGA. Para eso practicamos día a día”.

Además añade que sueña con ganar un Masters (Augusta) y que al único golfista que admira es a Tiger Woods.

Consultado por cómo fueron los Juegos Olímpicos, Niemann dijo que: “No me había tocado competir con Chile desde que me hice profesional como cuando lo hice ahora en los Juegos Olímpicos. Jugar con la polera de Chile es especial. Jugar los Juegos Olímpicos me hizo volver a lo que era antes, no jugar por bolsas si no que jugarse la vida por las medallas para nuestro país. En París vamos a ir a pelear de nuevo esas medallas“.

Finalmente, comentó sobre su fundación: “Me ha sorprendido cómo ha ido funcionando la fundación. Estoy muy feliz cómo hemos podido hacer mini tours y cómo nos han apoyado los clubes. Además de hacer más competencias para los juveniles. Todos los chicos que juegan los torneos quieren llegar al PGA Tour. La fundación ha ido haciendo que el golf se juegue en todo Chile”, cerró.