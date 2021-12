Paula Daza cuestiona test de drogas de Boric: “Lo correcto para saber si una persona ha consumido en el mediano plazo es el examen de pelo”

Tras el debate Anatel de la noche de este lunes, la exsubsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, cuestionó a Gabriel Boric por su test de drogas. El candidato mostró un test de drogas realizado el 2 de noviembre en el centro de salud UC Christus.

Respecto de los cuestionamientos de José Antonio Kast sobre el orden público en el actual gobierno, Daza fue tajante. “Durante el gobierno de Sebastián Piñera sí se ha aplicado la ley (…) en La Araucanía y el Biobío se ha aplicado un estado de emergencia para poder mantener el estado de derecho“.

Consultada por su decisión de sumarse al equipo de Kast, la ex autoridad de salud aclaró que: “Para sumarme al comando no había ninguna situación en particular que no me hiciera ser parte de esto. Esta es la mejor opción para el país. Tenemos la misma visión para el futuro, donde se pueda tener más libertad“.