Diputado Pablo Vidal sobre asistencia de Boric a Bad Boys: “Si pudiera darle un consejo, yo le diría que no vaya”

El diputado Pablo Vidal de Nuevo Trato, se refirió a los desafíos que enfrentará Gabriel Boric de cara a la segunda vuelta del próximo 19 de diciembre. Vidal comentó además sobre el eventual apoyo de Paula Narváez a la candidatura de Boric.

El diputado se refirió a las declaraciones de Matías Walker ante la situación de Narváez, y dijo que: “Me parece una sobre reacción. Hoy no se trata de Yasna Provoste o de Paula Narváez, se trata de Chile, que debe decidir el 19 de diciembre“.

En torno a la carrera presidencial, dijo sobre la del candidato republicano que: “Creo que la candidatura de Kast significa status quo, mantención de las reglas actuales, seguir con la lógica de las AFP y seguir con la lógica de tener una salud para ricos y otra para pobres“.

Sobre ambas candidaturas, y sobre la importancia de Franco Parisi en la segunda vuelta, Vidal deslizó que: “Considero un error garrafal de ambas candidaturas, pero por sobre todo en el caso de Gabriel, de darle tanto poder a Parisi. Él no es dueño de los más de 900 mil votos que tuvo“.

Finalmente, Pablo Vidal se refirió a la eventual asistencia del candidato de Apruebo Dignidad al programa Bad Boys de Franco Parisi. “Si pudiera darle un consejo, yo le diría que no vaya. Es mejor no exponerse a ese programa. No es Parisi ni ese panel de hombres el que decidirá el voto de esas 900 mil personas“, concluyó.