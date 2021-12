Chapa Fuenzalida: “Paulucci hizo que el equipo volviera a sentirse cómodo”

{"multiple":false,"videos":[{"key":"oVUU17b8N7","duration":"00:27:00","type":"video","download":"\/\/rudo.video\/redirector\/download\/0502f0347986351596ccb80cc2e0aa40.mp4"}]}

José Pedro Fuenzalida, capitán de Universidad Católica, conversó con “Salimos Jugando” de radio Infinita para abordar el histórico tetracampeonato.

Respecto de la responsabilidad del grupo para obtener el tetracampeonato frente a Everton, Fuenzalida deslizó que: “Más allá de ganar o perder un partido, le dimos importancia al proceso, a jugar bien y tener un grupo bien consolidado“. En ese mismo sentido, y consultado por cómo se puede seguir ganando después de ganar, dijo que: “Estar arriba es muy lindo, y lo hemos disfrutado (…) hemos logrado que el grupo se sienta disconforme cuando no está arriba“.

Además, agregó que: “Nunca bajamos los brazos, más allá de un resultado adverso que tuvimos (…) queríamos ganar todos los partidos que venían por delante y teníamos el hambre de poder lograrlo“.

En relación con la era de Gustavo Poyet al mando de la banca cruzada, el capitán cruzado afirmó que “la gran interrogante era el por qué el equipo no lograba encontrar su forma (…) este año nos pasó que Gustavo tenía una forma que no era ideal para este tipo de jugadores”. Además, añadió que: “Católica no era el equipo ideal para su idea de juego. Era un equipo armado de años anteriores, para jugar de otra manera. Paulucci hizo que el equipo volviera a sentirse cómodo“.

Sobre lo que viene en el plantel cruzado, Fuenzalida plantea que: “A Católica le ha faltado tener una continuidad de procesos entre torneos (…) nos falta mantener un equipo y una línea de un torneo a otro, para poder afrontar un campeonato internacional con eso“.

Finalmente, sobre el casi descenso de la ‘U’ el ex Colo-Colo tuvo palabras para la épica remontada de los azules. “Como fanático del fútbol lo de ayer fue increíble. Nunca me había tocado vivir una situación así“, cerró.