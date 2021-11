Ministro Figueroa tras apoyo a Kast: “En un debate de principios esenciales, el gobierno no puede tener neutralidad”

{"multiple":false,"videos":[{"key":"cztAnsLEqIi","duration":"00:14:15","type":"video","download":"\/\/rudo.video\/redirector\/download\/ec3223ad0a9686bb4f8a6c3c1c1a34f7.mp4"}]}

Tras el apoyo que el ministro de Educación, Raúl Figueroa le brindó al candidato del Frente Social Cristiano, las críticas no tardaron en llegar. Las acusaciones de intervencionismo electoral se hicieron presentes, luego de los movimientos dentro del gobierno. El ministro de Educación fue claro en decir que: “Las declaraciones de quienes acompañan a Boric son muy preocupantes, son muy explícitas. Nunca habíamos visto declaraciones tan explícitas en torno a la manera de abordar la educación particular subvencionada“.

Ante su criticado apoyo a Kast de cara al balotaje, Figueroa expresó que: “Nadie pretenderá que yo vaya a votar por Gabriel Boric (…) en un momento electoral, es razonable que la defensa de principios y la posición de los candidatos se comience a confundir“.

En la misma línea, dijo que: “En un debate de principios esenciales, el gobierno no puede tener neutralidad (…) esta entrevista la di por propia iniciativa“.

Asimismo, dejó en claro que “El candidato Kast se ha declarado opositor al gobierno, y el gobierno no tiene candidato (…) nadie puede pretender que yo empatice más con Boric“.

Finalmente, el ministro de Educación, Raúl Figueroa aseveró que: “No me interesa atacar o defender a algún candidato, me interesa defender principios“.