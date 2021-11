Alcaldesa Pizarro tajante sobre el programa de Kast: “Está proponiendo la versión ‘CNI 2.0′”

La alcaldesa Claudia Pizarro de La Pintana, analizó el panorama para la segunda vuelta presidencial, especialmente tras el apoyo falangista a Gabriel Boric.

Sobre el problema que representa la delincuencia para el país, Pizarro deslizó que: “Falta empaparse de realidad, este Chile no es el Chile de las redes sociales (…) yo pude llevar a Gabriel (Boric) a recorrer la comuna y el palpó que hay un abandono del estado“.

En esa misma línea, la alcaldesa de La Pintana destacó el rol del candidato de Apruebo Dignidad. “Gabriel pudo constatar y empatizar con el dolor ajeno que la delincuencia genera. Yo le creo a Gabriel Boric, tenemos muchos temas en común. Con Kast sólo tengo diferencias“.

En relación con el apoyo de la DC a Boric, Pizarro fue clara. “La gente no votó por nosotros, por lo que estamos ubicados en la oposición, no nos creyó la gente (…) lo que se votó fue sin condiciones y no estamos en tiempos de reflexión”