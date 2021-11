Rojo Edwards sobre Johannes Kaiser: “No son declaraciones que nos gusten, desvían la atención en otras materias”

{"multiple":false,"videos":[{"key":"oVJyCQstdH","duration":"00:14:25","type":"video","download":"\/\/rudo.video\/redirector\/download\/2b54eeb7f00a4be0c67e5f2eec11b24d.mp4"}]}

Rojo Edwards, senador electo del Partido Republicano por la Región Metropolitana, se refirió a la situación generada por las declaraciones de Johannes Kaiser. Además, se refirió a los acuerdos con otros partidos políticos.

Sobre la gobernabilidad en un eventual mandato de José Antonio Kast, Edwards dijo que: “Evidentemente no es viable gobernar sólo con los parlamentarios que tenemos los republicanos (…) queremos representar a los votantes de Parisi y de Provoste“.

Respecto de las declaraciones del diputado electo, Johannes Kaiser, del Partido Republicano, el senador electo dijo que: “Nosotros nos alejamos de esas declaraciones (…) es un diputado electo y esperamos que haga el mejor trabajo en el futuro“.

Además, añadió que: “Él cree en un estado pequeño, fuerte y austero, en una inmigración ordenada (…) él cree en muchas cosas que son parte del ideario del Partido Republicano. Lo que dijo, nosotros no lo apoyamos”

También, deslizó que: “No son declaraciones que nos gusten, desvían la atención en otras materias (…) estamos en un plano de demostrar nuestra vocación de mayoría“.

En relación con la polémica tras los dichos del embajador de Argentina en Chile, que rechazó la candidatura de José Antonio Kast, Rojo Edwards fue tajante. “Debiese irse de Chile. No ayuda a que Chile y Argentina tengamos las mejores relaciones. No hay otra alternativa, especialmente si JAK es presidente. Él no puede hacer bien su labor. No puede representar al pueblo argentino y lo mejor seria que fuera retirado“