Ricardo Ffrench Davis confirma apoyo a Boric y entrega de ideas junto a Repetto y Zahler

El destacado economista Ricardo Ffrench Davis afirmó que se sumará al equipo técnico de economistas del candidato de ‘Apruebo Dignidad’.

El economista comenzó diciendo que: “Yo no lo creo a Kast. Tiene un sentimiento que viene de los tiempos de la dictadura, ahí está su corazoncito“, deslizó.

Sobre la candidatura de Gabriel Boric, este expresó que: “Boric quiere hacer las cosas bien y aprender a hacerlas bien“.

Pero lo que más sorprendió, fue el anuncio de apoyo hacia el candidato de ‘Apruebo Dignidad’. “Voy a colaborar con Boric. Aparte de votar por él y me alegro mucho que esté, no que vaya a estar o pueda estar, Andrea Repetto y Roberto Zahler, una buena compañía para que recojan nuestras ideas. Uno no está dentro de la campaña, yo soy un técnico al servicio de la política y quiero que a Chile le vaya bien“, dijo el economista y académico de la FEN de la U de Chile.