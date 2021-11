Isabel Amor, presidenta de Fundación Iguales: “Kast ha sido contrario a todos los derechos de las diversidades sexuales”

En medio de la carrera presidencial más incierta de los últimos 30 años, la Cámara de Diputados aprobó el histórico proyecto de Matrimonio Igualitario. Para hablar de esto, en nuestro programa ‘Qué Hay De Nuevo’ hicimos contacto con Isabel Amor, presidenta de la fundación Iguales.

En entrevista con Cony Stipicic y Paola Berlín, Amor aplaudió el avance de la iniciativa, pero expresó preocupación sobre los derechos de las diversidades sexuales en un eventual gobierno de José Antonio Kast. Al ser consultada sobre si Kast podría impulsar proyectos con los que no está de acuerdo, como lo hizo el presidente Sebastián Piñera, Isabel Amor fue enfática en su postura:

“No se puede hacer esa relación. Lo cierto es que el candidato de la extrema derecha ha hecho gran parte de su carrera estando en contra de todas las acciones que avancen los derechos de las diversidades sexuales y de género. Ha votado absolutamente en contra de todos esos proyectos, incluso la ley anti discriminación que él mismo usó después. No veo cómo él podría propiciar algo que nos de alguna seguridad”.

Amor también se refirió a la polémica con Johannes Kaiser, el diputado electo apoyado por Kast que tiene un historial de hacer ‘bromas’ sobre los derechos de las mujeres y la violación. Para Amor, la disculpa del futuro parlamentario fue deshonesta, al adjudicar la responsabilidad de haberse ofendido a las propias mujeres, y llamó al Partido Republicano a ser más enfático en su repudio:

“No tiene que ver con ‘herir susceptibilidades’. Ni es que una sea súper sensible y considere que no me pueden tratar de tal o tal manera. Se trata de algo súper concreto: Cuando tú avalas cosas que van en contra de la dignidad de las personas, no estás apto para gobernar un país que lo único que está buscando es poder vivir en paz, y sin violencia”.

Amor agregó:

“Independiente de lo que podamos hacer como fundación, lo que corresponde es que el Partido Republicano se ponga los pantalones y dejar de darle tribuna a personas que crean que estos son chistes válidos. El odio, la misoginia, la xenofobia no son chistes”.