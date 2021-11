Felipe Kast tras apoyo a José Antonio Kast: “No esperamos ser parte de su gobierno”

En relación con el apoyo a la candidatura republicana, el senador fue claro. “ Evópoli nació para ofrecer una centroderecha distinta al partido republicano, eso no lo hemos cambiado (…) la decisión no se basa en que queramos hacer coalición con él. Vamos a apoyar a José Antonio Kast en segunda vuelta y vamos a recorrer Chile para que no salga Gabriel Boric. Pero no esperamos ser parte de su gobierno“.