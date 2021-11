Carlos Caszely: “Argentina nunca va a ir a jugar a Calama. La ANFP pesa menos que un paquete de cabritas en la Conmebol”

{"multiple":false,"videos":[{"key":"yffOBXIwrQQ","duration":"00:16:39","type":"video","download":"\/\/rudo.video\/redirector\/download\/2d717daf9ac3140f6209965b303ffbe2.mp4"}]}

Carlos Caszely, histórico ex futbolista de Colo-Colo y la selección chilena conversó con ‘Salimos Jugando’ en medio de la jornada electoral.

Consultado sobre su experiencia electoral y si le tocó votar en el exterior, el ‘Rey del Metro Cuadrado’ dijo que fue: “Cuando vino el fraude para votar el 80 por la nueva constitución, voté en contra de esa nueva constitución. En el 90 volví a votar de nuevo, como todos“.

Con respecto de los jugadores que en la actualidad considera como claves para el desarrollo de nuestro fútbol, Caszely fue claro. “Iría a ver jugar a Clemente Montes y Joan Cruz, los considero extraordinarios y son jugadorazos“.

Finalmente, sobre la posibilidad de ir a jugar con Argentina en Calama, Carlos Caszely fue tajante. “No seamos ilusos, Argentina no va a ir a jugar nunca a Calama. Te firmo en un 99% que no va a pasar y que algo van a inventar“. Además, agregó que: “La ANFP pesa menos que un paquete de cabritas en la Conmebol. Argentina va a mover los hilos con la Conmebol y la Conmebol va a mover los hilos con la FIFA”