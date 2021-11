Richard Von Appen, presidente de Sofofa: “Nosotros trabajaremos con quién sea electo”

{"multiple":false,"videos":[{"key":"cztaxsUz3Wn","duration":"00:12:42","type":"video","download":"\/\/rudo.video\/redirector\/download\/af451577ddc928fbe301a1f6fa8e3601.mp4"}]}

El presidente de la Sofofa, Richard Von Appen, conversó con ‘Quién lo Diría’ sobre los desafíos en materia empresarial de cara a un nuevo gobierno y al proceso político que se aproxima.

El presidente es claro al señalar que: “Juan Sutil es un gran dirigente gremial, muy comprometido para trabajar por Chile. Tenemos estilos distintos de trabajar”.

Además comenta que “cómo gremio, nosotros trabajaremos con quién sea electo”.

Respecto a las faltas de viviendas y lo que respecta el escenario próximo de Chile, Richard Von Appen afirmó que: “Si no hacemos un cambio de políticas, esto no lo vamos a resolver en 30 años, y la gente no puede esperar 30 años. Hay un déficit de 500mil viviendas en Chile”, cerró.