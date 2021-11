Macarena Santelices, vocera de Kast, insiste en críticas a Macarena Pizarro y la acusa de instalar ‘noticias falsas’

Tras el desliz que sufrió el candidato republicano, ante la pregunta de Juan Manuel Astorga en el debate, donde Kast dijo no conocer el PIB tendencial, Santelices defendió al candidato derechista. “No porque no conteste una cifra exacta, de lo que era un PIB tendencial del 2%, es porque todo vaya a estar mal (…) el objetivo planteado por José Antonio es lo que importa“.

Esta fue la pregunta que descolocó a Kast: