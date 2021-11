Sebastián Sichel asegura que lo ha perjudicado la percepción de ser el candidato oficialista: “Yo no represento la continuidad de nadie pero pago los costos”

Las encuestas tienen hoy por hoy al ex presidente del Banco Estado en cuarto lugar, con José Antonio Kast y Gabriel Boric liderando las mediciones. Sobre esto, el ex ministro detalló que: “En las últimas cuatro elecciones, ninguna de las encuestas han estado cerca de los resultados“. Asimismo añadió que: “Mi diagnóstico, es que esta es una elección muy abierta, esto genera una incertidumbre nunca antes vista (…) si tuviera que apostar quién va a pasar, no tengo idea“.