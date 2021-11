Entrevistas Senador Ossandón por cuarto retiro: “Las AFP como las conocemos ya murieron” {"multiple":false,"videos":[{"key":"b49OUDn3C5","duration":"00:18:27","type":"video","download":"\/\/rudo.video\/redirector\/download\/6827450b66cf8ec7a823b06b7d5ffae7.mp4"}]} En diálogo con ‘Quién lo Diría’ el senador Manuel José Ossandón abordó el panorama del cuarto retiro de fondos en una semana clave para el futuro del proyecto. Consultado por cuál será su voto en torno a este proyecto, Ossandón estimó que votará “a favor de la idea de legislar” pero igualmente deslizó que “se deben hacer los cambios que correspondan, porque el proyecto como viene de la Cámara de Diputados no tiene habilidad política“. En la misma línea, el senador oficialista analizó que: “Parte del problema que hay en el senado, es que hay mucho más acuerdo de lo que uno cree en este tema, pero algunos no se atreven a decirlos, porque se ha mezclado el tema electoral y el tema técnico“. En relación con lo que se pudo hacer para evitar el cuarto retiro, Ossandón manifestó que “todo esto se paraba si es que había una reforma de verdad en el sistema previsional. Todo esto se para si es que hay un acuerdo generoso sobre el sistema que viene“, sostuvo. En la misma tecla el senador fue tajante con lo que ocurre con el actual sistema. “Las AFP como las conocemos ya murieron. Los que tratan de salvarlas, están perdidos. No entiendo en qué país viven“. Asimismo, añadió que: “Esto se transformó en una verdadera pandemia, ya que todos creen que les van a robar sus ahorros, o las AFP o la ultra izquierda“. Pasando a la carrera presidencial, el ex alcalde de Puente Alto destacó que: “Los dos candidatos que eran de arroz graneado, están ahora en la ‘pole position’ (…) ninguno de los dos pensó que tenía la posibilidad de gobernar”. Tras preguntarle por sus apoyos en una eventual segunda vuelta entre Yasna Provoste y Gabriel Boric, Ossandón dice que aún no ha pensado por quién votaría en ese panorama, y “ que la segunda vuelta será con Boric, que está seguro, y estará entre Kast y Sichel quién lo acompaña (…) no votaré por alguien controlado por el PC“. Sobre sus apoyos a Kast o Sichel en una segunda vuelta, el senador de RN afirmó que: “Yo no le daré carta blanca a nadie. Un programa como el de Kast no puede negarse al cambio climático o a los cambios sociales“. Finalmente el senador Ossandón expresó que: “Si Kast quiere mi apoyo, haré lo mismo que hice con el presidente Piñera, donde le puse 5 puntos, que aún no se cumplen“, cerró

