“Es una tasa mentirosa como le he llamado yo, porque tiene tantos inactivos. Estas personas se desalientan, no participan y no son considerados en la tasa. Cuando empiecen a buscar empleo vamos a empezar a ver un poquito más la realidad del mercado laboral”, dijo Lorena Flores, directora ejecutiva del Centro de Microdatos de la Universidad de Chile.