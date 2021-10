Ramiro Mendoza, ex contralor: “Hemos hecho del cuestionamiento a lo público un amedrentamiento”

Respecto la fiscalización de las instituciones públicas, el ex contralor apunto a que lo que más le preocupa “es que se está dando una lógica en la gestión pública, que tiene que ver con que ‘si no me gusta la decisión, es delito’“. En la misma línea añadió que: “Hemos hecho del cuestionamiento a lo público, una cuestión de amedrentamiento, desde el punto de vista que si no me dan lo yo quiero, puedo ejercer acciones penales“.