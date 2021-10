Carlos Correa sobre Sichel: “No es cierto que las rendiciones las hacen los partidos”

Carlos Correa, experto comunicacional y director ejecutivo de Qualiz, analizó el panorama de Sebastián Sichel tras las denuncias en su contra por financiamiento irregular de su campaña en 2009.

Correa, comenzó diciendo que: “Sebastián Sichel se metió gratuitamente en un lío, igual que cuando le preguntaron si había sido lobbista y respondió que no, porque no estaba registro de lobby, pero en esa época no existía registro”, sostuvo.