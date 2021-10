Carlos Caszely emplaza a Lasarte por ausencia de jugadores en ‘La Roja’: “Hay un empresario que lleva jugadores a la selección”

Carlos Caszely, histórico jugador de Colo-Colo y la selección chilena, se refirió al momento que vive ‘La Roja‘ de cara a las clasificatorias para Qatar 2022. El ‘Rey del metro cuadrado’ lanzó sus dardos contra Martín Lasarte, y acusó que los representantes tienen mucho que ver con la designación de los jugadores del equipo nacional.

Consultado sobre quién cree él que podría reemplazar a Charles Aránguiz contra Venezuela, Caszely fue tajante. “Charles de momento tiene reemplazante“. Igualmente, el ex colocolino manifestó que: “Si debo inclinarme por alguien, será por Marcelino Núñez“. El ex crack del conjunto nacional además comentó sobre Ben Brereton. “Con su entrega está llegando a la altura de Vidal“.

Respecto de lo que le falta a Chile en el once inicial, Caszely comentó que: “Se habla mucho de que Chile no tiene goleadores, pero uno de los grandes problemas es que no tenemos un centrocampista de creación como el ‘Mago’ Valdivia“. En esa línea, el ex delantero perfiló a Leonardo Gil como un sucesor del ‘Mago’ Valdivia y señaló que “t iene una pegada que todo el mundo quisiera tener“.