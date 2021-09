Entrevistas Juan C. Guajardo por Evergrande: “No va a significar una debacle para los mercados” El fundador y director ejecutivo de Plusmining indicó que “pondría esta situación de Evergrande en términos similares a lo que ocurrió con la intervención de Alibaba…son finalmente intervenciones del gobierno para encaminar la economía hacia la dirección que ellos desean”.

