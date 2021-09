Bernardo Larraín y el proceso constituyente: “Hay razones para estar preocupado, han habido ciertas señales que no son positivas”

{"multiple":false,"videos":[{"key":"cztoBUbq1JG","duration":"00:00:00","type":"video","download":"\/\/rudo.video\/redirector\/download\/4b85747192f09d88e6c79b28b0092a04.mp4"}]}

Bernardo Larraín, ex presidente de la Sofofa, abordó el momento que vive la clase empresarial hoy por hoy, y detalló también sus posturas en torno al proceso constituyente y la inclusión del empresariado en este.

Respecto de la forma en que se ha visto el proceso constituyente, Larraín comentó que: “Es completamente legitimo que se expresen críticas al proceso, hay razones para estar preocupado, pero es el espacio que los ciudadanos decidieron. Se denota cierta ansiedad de ganar un punto anticipadamente“, sostuvo.

En torno a la participación de los gremios en la Convención, el ex presidente de la Sofofa analizó que: “Silencio no es sinónimo de pasividad. El momento de activarse con más fuerza es cuando empiece el debate de contenidos”. Asimismo, agregó que: “Hay momentos para la autocrítica, pero hoy es el momento de la activación más que de la autoflagelancia”.

En la misma línea, pero ahora sobre la participación de los empresarios en la Convención, Larraín estimó que “no podemos obligar a la Convención a que nos invite, pero esa no es excusa para no estar activo en el debate. Es imperativo que los empresarios estén“. Además, acusó que: “Hay grupos importantes dentro de la Convención que no tienen intención de escuchar la mirada empresarial“.

Respecto de cómo se ve el nuevo ciclo político en Chile, Larraín analizó que: “Se está diseñando hoy y los empresarios tenemos que ser protagonistas, aunque a algunos no les guste que el mundo empresarial participe. Preocupa que un espacio no respete las reglas del juego que posibilitaron la existencia de ese espacio“.

Consultado por cómo él ve el escenario político hoy por hoy, el ex presidente de la Sofofa fue claro. “Me preocupa la poca importancia que le damos a los espacios colectivos, como los partidos políticos. Los candidatos no son seres extraterrestes, es fundamental lo que hay detrás“.

Finalmente, Bernardo Larraín expresó en la misma tecla que: “Resaltan los candidatos, su condición de no vinculadas son cierto colectivo y eso me preocupa“, cerró.