Daniel Sagüés, amigo de Camiroaga a 11 años del accidente: “Él sabía que las condiciones no eran las adecuadas para hacer un vuelo”

{"multiple":false,"videos":[{"key":"oVJoUhvXRS","duration":"00:00:00","type":"video","download":"\/\/rudo.video\/redirector\/download\/25770414b7e76b44d47bc73563ed0e4e.mp4"}]}

Daniel Sagüés, amigo de Felipe Camiroaga y director de televisión, contó en conversación con ‘Qué Hay de Nuevo’ detalles inéditos del accidente que remeció a todo un país.

Sagüés, al ser consultado por la figura del animador, que falleció en esta tragedia en el Archipiélago Juan Fernández, contó que fue una profunda pena la pérdida de Camiroaga. Además contó que “son 10 años, pero es como si hubiera sido ayer. Es un acontecimiento dramático y triste que conmovió a todo un país. Pasa a ser un hecho casi histórico para el país“, indicó.

Respecto de la figura del ‘Halcón de Chicureo’ y su cercanía con la gente, el director de TV fue claro. “Más allá de todas las personas que murieron, si nos referimos a Felipe, él era una persona muy humana y cercana. Él era igual en la TV y en la vida real. La gente se sentía muy cercana a él. Cuando se le veía en la calle la gente lo percibía. El país perdió una persona muy importante“, sostuvo.

“Felipe Camiroaga era como el Gardel chileno. Su muerte melló muy fuerte, como la de Gardel en Argentina”, cuenta Sagüéz.

En relación con las circunstancias en que sucedió la tragedia, el amigo del entonces conductor y animador fue tajante en su opinión. “Yo no creo que haya sido un accidente, se podía evitar. Tú no puedes arriesgar a un grupo de civiles en un vuelo de la Fuerza Aérea (…) había gente obligada a formar parte de un protocolo que no todos conocían“.