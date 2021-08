Rector Sánchez asegura que vacunación contra el Covid-19 en niños no será antes de noviembre

{"multiple":false,"videos":[{"key":"cztt9XL0lxq","duration":"00:00:00","type":"video","download":"\/\/rudo.video\/redirector\/download\/b011e199a39aaed435e321958b08abfc.mp4"}]}

La máxima autoridad de la casa de estudios, discrepó de los dichos del ministro de Salud, Enrique Paris quien aseguró que la inoculación en menores comenzaría en septiembre, aunque advirtió que el Minsal puede utilizar estudios externos para tomar la decisión.

El rector Sánchez, de la Universidad Católica conversó con ‘Quién Lo Diría’ de Infinita, donde analizó el panorama de la vacunación en niños, y sostuvo que “noviembre debiera ser el momento para entregar resultados” en torno a los ensayos clínicos. Asimismo agregó que “el Minsal comenzará a recibir esos resultados de la misma forma que pasó con adultos el año pasado“.

En la misma línea, el rector confirmó que “si partimos en septiembre con el estudio, probablemente en noviembre ya vamos a tener datos”. Igualmente, descartó que la vacunación contra el Covid-19 en niños comience antes de noviembre. “Creo que antes de noviembre va a ser difícil que se basen en los resultados de nuestro estudio“.

Consultado por los anuncios del gobierno para las fiestas patrias, el rector Sánchez fue claro en cuestionar las medidas presentadas. “Me parece que lo más prudente es una celebración de fiestas patrias en familia, más que una celebración con grandes números de personas. Ojalá las personas celebren en familia, para no tener otra re caída post fiestas“.

Finalmente, además señaló que su opinión en la mesa social Covid “fue poner más límites“. El rector Sánchez, además detalló que: “Lo más prudente es celebrar en familia. No me parece que podamos abrir fondas o ramadas con 300 personas, eso no sería lo más apropiado”, cerró.