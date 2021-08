Dr. José Miguel Bernucci: “Probablemente nos encontramos en el mejor momento de la pandemia”

{"multiple":false,"videos":[{"key":"cztidsHKjaP","duration":"00:05:34","type":"video","download":"\/\/rudo.video\/redirector\/download\/11eb80ad1dd76dffde571c79d6911292.mp4"}]}

El doctor José Miguel Bernucci, secretario nacional del Colegio Médico, se refirió al estado actual de la pandemia en Chile, la posible apertura de fronteras y las celebraciones del 18 de septiembre.

El médico aseguró que el Colegio Médico sabe que nos encontramos “probablemente en el mejor momento de la pandemia y esto por una serie de factores. El primero es que en esta fecha nos encontramos en una baja de la curva y esta baja ha sido potenciada por el exitoso programa de vacunación“. Teniendo eso en cuenta, afirmó que “no todo puede ser miel sobre hojuelas, nos mantenemos en un momento de incertidumbre“, por la variante Delta.

Respecto a este buen momento y la posible apertura de las fronteras, Bernucci comentó que “no es el momento ideal” para esto. Agregó que esa no es una postura solo del Colegio Médico, sino que ya ha sido señalado antes. Destacó incluso que “esto no lo señala solamente el Colegio, hay que recordar que hace casi un mes el ex Ministro Mañalich dijo que todo contagio que se diera en contexto de viaje debería ser considerado como Delta“.

Se refirió también a la relación entre el Colegio Médico y el gobierno, sostuvo que esta es cordial. “Nosotros seguimos en la predisposición de poder aportar con visiones paralelas o complementarias a las que toma el gobierno“, dijo.

Sobre las celebraciones de Fiestas Patrias, declaró que “algunas medidas van en la dirección correcta“. Destacó la disposición de municipios y organizaciones de cancelar fondas masivas y grandes aglomeraciones, porque “las fondas masivas, como las conocíamos en años anteriores, no van a poder darse“.