Claudio Orrego sobre la figura del delegado presidencial: “Yo creo que va a existir por poco tiempo. No aporta mucho valor y genera confusión”

Claudio Orrego, gobernador de la Región Metropolitana, conversó sobre la figura del delegado presidencial, las precipitaciones y las medidas sanitarias, como el toque de queda.

En la conversación en ‘Qué hay de nuevo‘, el gobernador se refirió a recientes declaraciones del delegado presidencial, Felipe Guevara. Este dijo que la gobernación podía colaborar, pero la emergencia es gestionada por el gobierno. Orrego señaló que las declaraciones fueron desafortunadas, porque “desconoce la ley que él mismo juró respetar“. Señaló que, bajo esta ley, el gobernador y el delegado deben coordinarse para las políticas de prevención y mitigación.

“Él tiene un ánimo de disputa del terreno que la ciudadanía nos otorgó con este nuevo cargo, en vez de colaboración“, agregó. Hizo énfasis en que, a pesar de estos roces, “es que uno se coordine mientras la institución del delegado exista, que yo creo que va a existir por poco tiempo“. Sobre eso, también comentó que cree que el cargo será abolido, “porque no aporta mucho valor y produce confusión“.

Sobre los planes para las Fiestas Patrias, que ya se acercan, aseguró que como gobierno regional han ido trabajando para avanzar en medidas como ayudar en el plan de vacunación. Dijo ser un “entusiasta” del Pase de Movilidad como inventivo para la vacunación.

Dentro de las medidas sanitarias, también se refirió al toque de queda. Sostuvo que este “no se justifica por temas sanitarios. No solo porque no se respeta y no se fiscaliza, sino porque cuando ya estás en el borde del 80% [de vacunados] en una región tan extensa no va a hacer la diferencia. Si se mantiene el toque de queda, es por razones ajenas a lo sanitario“. Desde su punto de vista, el enfoque debe estar en la vacunación.

Cerro diciendo que “el pase de movilidad es el mejor incentivo para la vacunación. El hincha que sabe que va a poder ir al estadio, se va a ir a vacunar. El que quiere ir a una fonda, se va a ir vacunar. El que quiera ir a un espectáculo artístico, se va a ir a vacunar. Eso es lo que tenemos que hacer“.