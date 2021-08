Gabriel Boric: “Los retiros de fondos tienen que parar”

{"multiple":false,"videos":[{"key":"czsWY8MRQYY","duration":"00:00:00","type":"video","download":"\/\/rudo.video\/redirector\/download\/5cd5349017a63329b6c35d6f177137dc.mp4"}]}

Gabriel Boric, candidato presidencial del pacto ‘Apruebo Dignidad’ analizó los desafíos que se vienen en torno a la papeleta de noviembre y también la agenda legislativa, en una semana clave para un cuarto retiro. Sobre la Convención Constituyente, y la polémica en torno al nombre de Jorge Arancibia en la comisión de DD.HH, Boric fue claro. “El constituyente Arancibia tiene derecho a estar en la convención, fue elegido por votos y representa a un sector (…) el límite de la re victimización es bastante difuso. Es una conversación que se debe tener y es un debate abierto y que debemos explorar sus límites“. Igualmente Boric acusó que: “Recordemos igualmente que el ex senador Arancibia dijo hace poco que en el 73′ tenía ganas de agarrar una metralleta y salir a matar comunistas“, indicó.

En torno a la unidad de cara a una eventual segunda vuelta, el presidenciable lanzó que: “Uno no puede pretender dejar contento a todo el mundo, y tampoco a los candidatos con los cuáles estamos disputando el mismo cargo. Espero ser capaz de sumar las fuerzas que quieren transformaciones estructurales“, sostuvo.

Respecto de la reactivación de la economía y la nueva forma de enfocarla, Boric destacó que: “La Sofofa y el señorSutil no son representativos de la diversidad que existe en el emprendimientochileno. Yo quiero empujar a que desde la izquierda hablemos de nuevas formas de crecimiento y desarrollo“. Semana clave para el cuarto retiro El cuarto retiro de fondos vivirá una semana clave de cara a una eventual aprobación, donde como ha ocurrido con los tres anteriores, la polémica está más que instalada alrededor de la medida.

En relación con este tema, el diputado reconoció que no desconoce que “ha existido una variación sobre la opinión que entregué en uno de los debates, y lo que pienso hoy“. Asimismo enfatizó en que: “Los retiros tienen que parar. Si se aprueba un cuarto retiro, no faltará quien presente un quinto retiro. Le he pedido a la bancada que de aquí en adelante se piense hacia un futuro gobierno“.

Boric además estimó que es necesario “ buscar cómo compatibilizar la extensión del IFE, con un mecanismo donde se pueda permitir este retiro, donde no sea de la manera regresiva en la que se hicieron los anteriores“

En otra línea, comentó sobre el impuesto a los combustibles, y fue tajante en su postura: “Estoy absolutamente en contra de eliminar el impuesto específico a los combustibles (…) uno no puede dar señales de incentivo a actividades contaminantes como el uso de autos privados“.