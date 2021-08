Francisca Wilson, historiadora: “Estados Unidos sabe como iniciar las guerras pero no como terminarlas”

Francisca Wilson historiadora y periodista experta en estudios árabes e islámicos se refirió al gravísimo panorama que se vive hoy por hoy en Afganistán.

Wilson analizó que el problema viene de muchísimo antes que esta semana o mes. “Los antecedentes son anteriores, no de esta semana ni de este mes, es algo que viene por décadas. Estados Unidos estaba ahí desde 2001 y hace rato venían anunciando la retirada“, sostuvo.

Además, señaló que: “Estados Unidos sabe como iniciar las guerras pero no como terminarlas”.

Respecto de la retirada de tropas norteamericanas, la historiadora comentó que: “El retiro anunciado de EE.UU, que no tuvo la prontitud se quisiera, gatilló que el talibán volviera. No es que ellos no estuvieran, sino que estaban esperando”, detalló.

Finalmente, Francisca Wilson expresó que: “Afganistán lamentablemente no ha tenido mucha calma institucional. No han logrado conseguir un desarrollo suficiente que les permita consolidarse“,