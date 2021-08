Ministro Lucas Palacios: “Este cuarto retiro es una idea cuatro veces más mala que el primero”

Finalmente, el ministro Lucas Palacios analizó que el cuarto retiro “no se justifica por ninguna parte“. Asimismo añadió que: “Este cuarto retiro es una idea cuatro veces más mala que el primer retiro, no le veo nada bueno, ¿por qué? porque están habilitadas las ayudas del Estado que son muy significativas, porque tenemos que mejorar las pensiones, no seguir debilitándolas, porque estamos en una condición que tenemos que ir reactivando la economía y el empleo“, cerró.