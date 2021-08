Yasmani Acosta: “Si yo hubiera sido un deportista europeo, ya tendría una medalla olímpica”

{"multiple":false,"videos":[{"key":"czsLgKMIBwg","duration":"00:00:00","type":"video","download":"\/\/rudo.video\/redirector\/download\/6c21fba56cb7c8e89df3b0c8faa7035d.mp4"}]}

Yasmani Acosta, luchador grecorromano chileno, analizó su paso por los Juegos Olímpicos de Tokio, donde acusó el peso que tienen las banderas.

Respecto de las semifinales que perdió, Acosta fue claro. “Siento que fue muy injusto el arbitraje (…) mentalmente yo gané ese combate“.

En esa línea, también recalcó que: “El punto debió ser para mí, pero no me lo dieron nunca (…) me vi mucho más activo y lo hice notar“.

Además, acusó el peso que tiene una bandera europea por sobre la chilena es enorme.

“Si yo hubiera sido un deportista europeo, ya tendría una medalla olímpica”

Finalmente, proyectando lo que se viene en su carrera, Yasmani Acosta destacó que “el entrenamiento tendrá que ser mas fuerte, para marcar puntos de diferencia y optar por una medalla. Ahora me tocará estar con rivales de nuevo muy fuertes. Ellos pasan mucho más tiempo en Europa y entrenan a otro nivel“, cerró.