Claudio Orrego: “Uno puede empatizar con Fabiola Campillai, pero no se puede justificar a lo que ella llama”

Claudio Orrego, gobernador de la Región Metropolitana se refirió a los incidentes ocurridos durante el día viernes en el Barrio Lastarria.

En ese sentido, Orrego destacó que: “Junto con lamentarlo y condenarlo, se debe hacer un llamado para tener una estrategia distinta para este tipo de sectores. Se debe innovar, yo ofrezco el apoyo nuestro en lo que sea posible“, indicó.

El gobernador, tras estos incidentes en el Barrio Lastarria señaló que “el llamado que hago a la gente, es que entienda que una de las anomalías del cargo que yo ejerzo hoy, es que no tenemos dirección sobre las policías. Me pongo al servicio de, pero no puedo mandar“, sostuvo.

En relación con lo ocurrido con las víctimas del estallido social, Orrego fue contundente.

“La gente confunde la empatía que uno puede tener con el dolor de personas que han sido víctimas de situaciones atroces, como Fabiola Campillai. Uno puede empatizar con ella, pero de ahí a justificar lo que ella llama, no hay coherencia”.

Sobre los indultos a los presos de la revuelta, el gobernador analizó que: “El tema de la prisión preventiva es discutible en el ámbito del derecho. De ahí a normalizar hechos de violencia grave, hay un gran trecho“.